Черданцев о «Зените»: «Команда в кризисе, необходима зимняя пауза. «Краснодар» бы стал чемпионом, если бы РПЛ проводилась по старой формуле»

Георгий Черданцев считает, что «Зениту» необходим пауза для выхода из кризиса.

В воскресенье петербургский клуб в домашнем матче 13‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» понравился больше «Зенита ». Команда Семака пребывает в кризисе. Да, команда создает моменты, но у них сильные атакующие игроки. Нужно смотреть на реализацию, «Зенит» позволяет себе очень много неточности в атаке.

«Локомотив » был злее, задорнее. Понравилось, что Батраков не испугался Вендела . По‑другому против лидера играть нельзя.

Думаю, что «Зениту» необходима зимняя пауза. Если бы чемпионат проводился по старой формуле, то «Краснодар» бы стал чемпионом. Сейчас сложно предсказать, в каком состоянии «Краснодар » войдет в сезон после зимней паузы», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

После 13 матчей «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , уступая лидирующим краснодарцам 3 очка. 2 ноября команда Сергея Семака примет дома махачкалинское «Динамо».