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Черданцев о «Зените»: «Команда в кризисе, необходима зимняя пауза. «Краснодар» бы стал чемпионом, если бы РПЛ проводилась по старой формуле»

Георгий Черданцев считает, что «Зениту» необходим пауза для выхода из кризиса.

В воскресенье петербургский клуб в домашнем матче 13‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» понравился больше «Зенита». Команда Семака пребывает в кризисе. Да, команда создает моменты, но у них сильные атакующие игроки. Нужно смотреть на реализацию, «Зенит» позволяет себе очень много неточности в атаке.

«Локомотив» был злее, задорнее. Понравилось, что Батраков не испугался Вендела. По‑другому против лидера играть нельзя.

Думаю, что «Зениту» необходима зимняя пауза. Если бы чемпионат проводился по старой формуле, то «Краснодар» бы стал чемпионом. Сейчас сложно предсказать, в каком состоянии «Краснодар» войдет в сезон после зимней паузы», – сказал комментатор «Матч ТВ».

После 13 матчей «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, уступая лидирующим краснодарцам 3 очка. 2 ноября команда Сергея Семака примет дома махачкалинское «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
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logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoКраснодар
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logoВендел
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