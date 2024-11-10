Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»

Павел Пивоваров высказался о направлении предложений по судейству в РФС.

Правление Премьер-лиги, куда входят «Динамо», «Зенит », «Ростов », ЦСКА и «Ахмат » приняло решение направить коллективный анализ ситуации в российском судействе, а также конкретные предложения по улучшению его качества в исполком РФС .

– Почему предложения по судейству направили напрямую в исполком РФС, а не Мажичу? Это было коллективное решение?

– Это было, можно сказать, единогласно, потому что клубы не были удовлетворены результатами прошлой встречи. Как показалось, прошлая встреча была в основном для того, чтобы погасить медиаэффект, чтобы отсрочить вопрос.

Была анонсирована следующая встреча, но никаких контактов и действий, указывающих на подготовку к ней, пока не было. Лига провела свою работу по анализу исполнения концепции развития судейства, и этот материал будет вынесен на исполком.

– Эта инициатива была согласована с Александром Алаевым?

– Александр Александрович – председатель правления лиги. Он это заседание вел.

– Многие восприняли этот жест как открытый вотум недоверия к Мажичу. Можно это так воспринимать?

– Вопрос так не ставился. Мы не обсуждали лично Мажича. Мы обсуждали итоги исполнения концепции развития судейства.

Определенные цели были заявлены в 2019 году: открытый рейтинг судей, разделение департаментов инспектирования и судейства, системность назначений судей, системность наказаний судей. Все эти темы и многие другие были проанализированы.

– У вас есть в голове идеальные кандидаты на эту должность?

– Повторю еще раз: мы не обсуждали личности. И лига не ставит никакой задачи касательно Мажича. Это вообще не обсуждается. А обсуждается системность подхода к организации судейства.

– Вы понимаете, почему не выполняются обещания?

– Наверное, не мне надо задавать этот вопрос. Мы анализировали статус, а не причину, – сказал генеральный директор «Динамо».