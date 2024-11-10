Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»
Правление Премьер-лиги, куда входят «Динамо», «Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Ахмат» приняло решение направить коллективный анализ ситуации в российском судействе, а также конкретные предложения по улучшению его качества в исполком РФС.
– Почему предложения по судейству направили напрямую в исполком РФС, а не Мажичу? Это было коллективное решение?
– Это было, можно сказать, единогласно, потому что клубы не были удовлетворены результатами прошлой встречи. Как показалось, прошлая встреча была в основном для того, чтобы погасить медиаэффект, чтобы отсрочить вопрос.
Была анонсирована следующая встреча, но никаких контактов и действий, указывающих на подготовку к ней, пока не было. Лига провела свою работу по анализу исполнения концепции развития судейства, и этот материал будет вынесен на исполком.
– Эта инициатива была согласована с Александром Алаевым?
– Александр Александрович – председатель правления лиги. Он это заседание вел.
– Многие восприняли этот жест как открытый вотум недоверия к Мажичу. Можно это так воспринимать?
– Вопрос так не ставился. Мы не обсуждали лично Мажича. Мы обсуждали итоги исполнения концепции развития судейства.
Определенные цели были заявлены в 2019 году: открытый рейтинг судей, разделение департаментов инспектирования и судейства, системность назначений судей, системность наказаний судей. Все эти темы и многие другие были проанализированы.
– У вас есть в голове идеальные кандидаты на эту должность?
– Повторю еще раз: мы не обсуждали личности. И лига не ставит никакой задачи касательно Мажича. Это вообще не обсуждается. А обсуждается системность подхода к организации судейства.
– Вы понимаете, почему не выполняются обещания?
– Наверное, не мне надо задавать этот вопрос. Мы анализировали статус, а не причину, – сказал генеральный директор «Динамо».
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