  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»
1

Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»

Павел Пивоваров высказался о направлении предложений по судейству в РФС.

Правление Премьер-лиги, куда входят «Динамо», «Зенит», «Ростов», ЦСКА и «Ахмат» приняло решение направить коллективный анализ ситуации в российском судействе, а также конкретные предложения по улучшению его качества в исполком РФС.

– Почему предложения по судейству направили напрямую в исполком РФС, а не Мажичу? Это было коллективное решение?

– Это было, можно сказать, единогласно, потому что клубы не были удовлетворены результатами прошлой встречи. Как показалось, прошлая встреча была в основном для того, чтобы погасить медиаэффект, чтобы отсрочить вопрос.

Была анонсирована следующая встреча, но никаких контактов и действий, указывающих на подготовку к ней, пока не было. Лига провела свою работу по анализу исполнения концепции развития судейства, и этот материал будет вынесен на исполком.

– Эта инициатива была согласована с Александром Алаевым?

– Александр Александрович – председатель правления лиги. Он это заседание вел.

– Многие восприняли этот жест как открытый вотум недоверия к Мажичу. Можно это так воспринимать?

– Вопрос так не ставился. Мы не обсуждали лично Мажича. Мы обсуждали итоги исполнения концепции развития судейства.

Определенные цели были заявлены в 2019 году: открытый рейтинг судей, разделение департаментов инспектирования и судейства, системность назначений судей, системность наказаний судей. Все эти темы и многие другие были проанализированы.

– У вас есть в голове идеальные кандидаты на эту должность?

– Повторю еще раз: мы не обсуждали личности. И лига не ставит никакой задачи касательно Мажича. Это вообще не обсуждается. А обсуждается системность подхода к организации судейства.

– Вы понимаете, почему не выполняются обещания?

– Наверное, не мне надо задавать этот вопрос. Мы анализировали статус, а не причину, – сказал генеральный директор «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoЗенит
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoАхмат
Милорад Мажич
logoАлександр Алаев
Павел Пивоваров
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о работе Мажича: «Есть отдельные решения арбитров, которые расстраивают. В целом число ошибок сократилось, динамика положительная»
825 октября, 15:03
«Каждый год рассказывают про эпизоды, объясняют, где красная. Трудно сказать, помогает ли – есть микроправила, которые выполняешь, даже не зная об их существовании». Чистяков о лекциях по судейству
116 октября, 21:31
Мажич о судействе в РПЛ: «Иногда эпизоды трактуются по-разному, но мы стремимся к единообразию. Это самая тяжелая задача, у арбитров ФИФА и УЕФА те же проблемы»
48 октября, 16:17
Карпин о встрече с Мажичем: «Провел бесполезный час, лучше бы поспал после переезда. Зачем нужен ВАР, если он не вмешивается – нельзя быть наполовину беременным»
1514 сентября, 19:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николич про 2:1 с «Крыльями»: «Нервная игра. Нам условия поля, как здесь, не подходят. Мы ЦСКА, как в кричалке говорится: «Мы всегда должны побеждать»
111 минут назад
Акинфеев про 2:1 с «Крыльями»: «Конструктивного и яркого футбола не было, ЦСКА переигрывали в 1-м тайме. Сейчас не до красивой игры – когда все идет комом, лучше заработать 3 очка»
631 минуту назад
Осинькин после 1:2 с ЦСКА: «В ворота «Крыльев» залетает все, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Где‑то мы какую‑то ауру сломали»
1138 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Акрон», ЦСКА в гостях обыграл «Крылья», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
919сегодня, 12:18Live
ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня защитники Дивеев и Круговой забили «Крыльям»
26сегодня, 12:10
ЦСКА на 84-й вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1! Круговой и Дивеев забили, голы Сергеева и Койта отменены из-за офсайда
169сегодня, 12:03
Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»
17сегодня, 11:58
Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Удинезе», «Интер» против «Наполи»
69сегодня, 11:30Live
Григорян о Пьяниче: «Наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или уже на пенсии. Не успевает ни в атаке, ни в обороне»
20сегодня, 11:25
Глава МИД Великобритании: «В ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Осуждаю акты насилия, солидарен с израильским и еврейским народом»
32сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Каземиро, Рэшфорд и Хейлунд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Бетис» – «Сельта»
18319 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Динамо-2» Махачкала уступило «Нарту»
121 минуту назад
Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд
327 минут назад
«Спартак» – «Акрон». 1:0 – Бонгонда открыл счет. Онлайн-трансляция
3236 минут назадLive
Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, когда играет «Спартак» – самая любимая команда в стране. Он легенда российского футбола, но пока забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники»
343 минуты назад
«Сьон» сообщил о травме Миранчука
456 минут назад
«Крылья Советов» не выигрывают 10 матчей. Последняя победа – 13 сентября
558 минут назад
«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
3сегодня, 12:20
«Кайрат» стал четырехкратным чемпионом Казахстана
2сегодня, 12:14