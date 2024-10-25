Дюков о работе Мажича: «Есть отдельные решения арбитров, которые расстраивают. В целом число ошибок сократилось, динамика положительная»
Также президент РФС оценил работу Милорада Мажича на посту руководителя департамента судейства и инспектирования.
– Хотели бы продолжить сотрудничество с Мажичем? Как оцените его работу на данный момент?
– Как вы знаете, контракт подписан на два сезона. Продление возможно, но нужно его желание и наше удовлетворение его работой. Надо завершить этот год и подвести его итоги, а там поймем и примем решение.
Если говорить о промежуточных результатах уже проделанной работы Милорада, то в целом достаточно позитивно оцениваем. Количество ошибок судей сократилось, на мой взгляд.
Если в начале прошлого сезона были проблемы, то в конце его мы говорили исключительно о футболе и почти не говорили о судействе.
Видим в этом сезоне положительную динамику, хотя есть отдельные решения арбитров, которые нас расстраивают. Но динамика положительная есть, мы ее видим. К вопросам продления (контракта) мы вернемся уже в конце декабря.
– Вы сказали, что количество судейских ошибок уменьшилось. Исходя из каких данных вы так считаете?
– Есть департамент судейства и инспектирования, есть ЭСК. На эти данные мы и полагаемся.
– Не считаете, что таким образом можно занижать количество ошибок?
– Когда мы формировали этот экспертный орган, мы хотели, чтобы эксперты были независимыми и опытными, – заявил президент РФС.
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