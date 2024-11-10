Осинькин после 1:2 с ЦСКА: «В ворота «Крыльев» залетает все, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Где‑то мы какую‑то ауру сломали»

Игорь Осинькин подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).

– Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков - тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, ВАР засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят... Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

– Как настраивать команду на следующую?

– Я сейчас сказал ребятам спасибо. В такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, выложиться на все 100%. Такая страсть и такая самоотдача… Лучшая игра за последнее время. Дальше я уже не хочу продолжать.

Возьмем небольшую паузу, товарищеских матчей у нас сейчас не будет. Надо выдохнуть, перегрузиться. И всем подумать, – сказал тренер «Крыльев Советов».