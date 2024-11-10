  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин после 1:2 с ЦСКА: «В ворота «Крыльев» залетает все, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Где‑то мы какую‑то ауру сломали»
11

Осинькин после 1:2 с ЦСКА: «В ворота «Крыльев» залетает все, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Где‑то мы какую‑то ауру сломали»

Игорь Осинькин подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).

– Сейчас в наши ворота влетает все, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Даже немножечко не заслужили. По такой игре точно.

Когда все вместе, когда есть единение всех: команды, клуба, болельщиков - тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, ВАР засчитывает такие наши голы, такие фолы уже свистят... Где‑то мы какую‑то ауру сломали.

Вынуждены были поменять Рассказова, который был не готов на весь матч. А все остальные замены по позиции.

– Как настраивать команду на следующую?

– Я сейчас сказал ребятам спасибо. В такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, выложиться на все 100%. Такая страсть и такая самоотдача… Лучшая игра за последнее время. Дальше я уже не хочу продолжать.

Возьмем небольшую паузу, товарищеских матчей у нас сейчас не будет. Надо выдохнуть, перегрузиться. И всем подумать, – сказал тренер «Крыльев Советов».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья Советов» не выигрывают 10 матчей. Последняя победа – 13 сентября
556 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Акрон», ЦСКА в гостях обыграл «Крылья», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
920сегодня, 12:18Live
ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня защитники Дивеев и Круговой забили «Крыльям»
26сегодня, 12:10
ЦСКА на 84-й вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1! Круговой и Дивеев забили, голы Сергеева и Койта отменены из-за офсайда
169сегодня, 12:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николич про 2:1 с «Крыльями»: «Нервная игра. Нам условия поля, как здесь, не подходят. Мы ЦСКА, как в кричалке говорится: «Мы всегда должны побеждать»
19 минут назад
Акинфеев про 2:1 с «Крыльями»: «Конструктивного и яркого футбола не было, ЦСКА переигрывали в 1-м тайме. Сейчас не до красивой игры – когда все идет комом, лучше заработать 3 очка»
629 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Акрон», ЦСКА в гостях обыграл «Крылья», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
920сегодня, 12:18Live
ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня защитники Дивеев и Круговой забили «Крыльям»
26сегодня, 12:10
ЦСКА на 84-й вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1! Круговой и Дивеев забили, голы Сергеева и Койта отменены из-за офсайда
169сегодня, 12:03
Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»
17сегодня, 11:58
Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Удинезе», «Интер» против «Наполи»
69сегодня, 11:30Live
Григорян о Пьяниче: «Наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или уже на пенсии. Не успевает ни в атаке, ни в обороне»
20сегодня, 11:25
Глава МИД Великобритании: «В ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Осуждаю акты насилия, солидарен с израильским и еврейским народом»
32сегодня, 11:14
Альба говорил «Ты говно» судье матча «Интер Майами» – «Атланта»
87сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Каземиро, Рэшфорд и Хейлунд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
47 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»
115 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Бетис» – «Сельта»
18317 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Динамо-2» Махачкала уступило «Нарту»
119 минут назад
Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд
325 минут назад
«Спартак» – «Акрон». 1:0 – Бонгонда открыл счет. Онлайн-трансляция
3234 минуты назадLive
Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, когда играет «Спартак» – самая любимая команда в стране. Он легенда российского футбола, но пока забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники»
341 минуту назад
«Сьон» сообщил о травме Миранчука
454 минуты назад
«Крылья Советов» не выигрывают 10 матчей. Последняя победа – 13 сентября
556 минут назад
«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
359 минут назад