«Крылья Советов» не выигрывают 10 матчей. Последняя победа – 13 сентября

«Крылья Советов» продлили серию без побед до 10 матчей.

Сегодня самарцы уступили ЦСКА (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ .

В последний раз команда Игоря Осинькина побеждала 13 сентября – 2:0 с «Рубином» в 8-м туре чемпионата России.

С тех пор у команды 6 поражений и 4 ничьих (в Кубке России 2 октября обыграли по пенальти «Динамо» Махачкала (3:3, 5:3 по пенальти).

После международной паузы «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом». Матч 16-го тура Мир РПЛ пройдет 24 ноября.