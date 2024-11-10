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  • Альба о вылете «Интер Майами» из плей-офф МЛС: «Формат кажется мне немного несправедливым. Лучше, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой»
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Альба о вылете «Интер Майами» из плей-офф МЛС: «Формат кажется мне немного несправедливым. Лучше, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой»

Жорди Альба назвал несправедливым формат плей-офф МЛС.

«Интер Майами» вылетел в 1/8 финала МЛС от «Атланты».

«Позади хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. Я не тот, кто собирается сейчас что-то менять. Но этот формат кажется мне немного несправедливым.

Понятно, что так было много лет, но если бы что-то зависело от меня, я бы предложил, чтобы чемпион одной конференции играл против другой. Так было бы честно.

Повторяю, поздравления команде-сопернице. Думаю, они очень хорошо сражались с нами, вратарь был великолепен и хорош», – сказал защитник «Интер Майами».

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoМЛС
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
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