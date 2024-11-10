Альба о вылете «Интер Майами» из плей-офф МЛС: «Формат кажется мне немного несправедливым. Лучше, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой»
Жорди Альба назвал несправедливым формат плей-офф МЛС.
«Интер Майами» вылетел в 1/8 финала МЛС от «Атланты».
«Позади хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. Я не тот, кто собирается сейчас что-то менять. Но этот формат кажется мне немного несправедливым.
Понятно, что так было много лет, но если бы что-то зависело от меня, я бы предложил, чтобы чемпион одной конференции играл против другой. Так было бы честно.
Повторяю, поздравления команде-сопернице. Думаю, они очень хорошо сражались с нами, вратарь был великолепен и хорош», – сказал защитник «Интер Майами».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости