Альба о вылете «Интер Майами» из плей-офф МЛС: «Формат кажется мне немного несправедливым. Лучше, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой»

Жорди Альба назвал несправедливым формат плей-офф МЛС.

«Интер Майами» вылетел в 1/8 финала МЛС от «Атланты ».

«Позади хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. Я не тот, кто собирается сейчас что-то менять. Но этот формат кажется мне немного несправедливым.

Понятно, что так было много лет, но если бы что-то зависело от меня, я бы предложил, чтобы чемпион одной конференции играл против другой. Так было бы честно.

Повторяю, поздравления команде-сопернице. Думаю, они очень хорошо сражались с нами, вратарь был великолепен и хорош», – сказал защитник «Интер Майами ».