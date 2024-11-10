Альба говорил «Ты говно» судье матча «Интер Майами» – «Атланта»

Жорди Альба был зол на судью после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС.

После поражения 2:3 от «Атланты» защитник «Интера » сказал судье: «Ты говно, ты говно!». Видео момента со словами Альбы в адрес судьи стало вирусным в социальных сетях.

В матче с «Атлантой » гол «Интера» отменили на 25-й минуте из-за офсайда. Затем футболисты «Майами» требовали пенальти за игру рукой в штрафной, но 11-метровый не назначили.