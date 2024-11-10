Альба говорил «Ты говно» судье матча «Интер Майами» – «Атланта»
Жорди Альба был зол на судью после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС.
После поражения 2:3 от «Атланты» защитник «Интера» сказал судье: «Ты говно, ты говно!». Видео момента со словами Альбы в адрес судьи стало вирусным в социальных сетях.
В матче с «Атлантой» гол «Интера» отменили на 25-й минуте из-за офсайда. Затем футболисты «Майами» требовали пенальти за игру рукой в штрафной, но 11-метровый не назначили.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости