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Альба говорил «Ты говно» судье матча «Интер Майами» – «Атланта»

Жорди Альба был зол на судью после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС.

После поражения 2:3 от «Атланты» защитник «Интера» сказал судье: «Ты говно, ты говно!». Видео момента со словами Альбы в адрес судьи стало вирусным в социальных сетях.

В матче с «Атлантой» гол «Интера» отменили на 25-й минуте из-за офсайда. Затем футболисты «Майами» требовали пенальти за игру рукой в штрафной, но 11-метровый не назначили.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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