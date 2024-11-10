Тренер «Атланты» после победы в серии с «Интер Майами»: «Команда верит в себя. В ней не должно быть пассажиров. Не будет такого, чтобы нас тащил один игрок»
И.о. тренера «Атланты Юнайтед» оценил выход в 1/4 финала Кубка МЛС.
«Атланта» победила «Интер Майами» (3:2) в третьем матче 1-го раунда и выиграла серию со счетом 2-1.
«Сейчас команда верит в себя. Мы вносили небольшие коррективы и проделывали определенные вещи, стараясь победить в каждом матче. Каждый раз мы немного меняли игру, на поле выходили разные игроки, но был важный посыл: мы должны сделать это [победить] вместе.
Не будет такого, чтобы нас тащил какой-то один игрок. Это необязательно брать за основу, это просто факт, и я говорю команде, что она должна сделать это вместе. В команде не должно быть пассажиров», – сказал Роб Валентино.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Атланты Юнайтед»
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