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Николай Наумов: «Не понравилась игра «Локо» против «Факела». Очень много ошибок, Тикнизян выпал из игры, никак не может набрать кондиций»

Николай Наумов раскритиковал игру «Локомотива» против «Факела» (2:1).

«Факел» боролся и заслуживал, по крайней мере, ничью в этой игре. Что касается «Локомотива», мне совершенно не понравилась игра команды. Да, результат порадовал, но игра – нет.

Очень много ошибок допускал «Локомотив» в середине поля – 3-4 передачи и сразу ошибка. Также абсолютно выпал из игры Тикнизян, который все никак не может набрать кондиций прошлого сезона. Все могло придти к потере очков в этом матче, но, благо, повезло, что все же был назначен второй пенальти и «Локомотив» вырвал победу», – сказал экс-президент «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoНиколай Наумов
logoНаир Тикнизян
logoСпорт-Экспресс
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