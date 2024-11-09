Калинин о втором пенальти в пользу «Локо»: «Мяч попал в проекцию футболки, в рукав. Нам говорили, что это не рука, не пенальти»

Игорь Калинин считает, что пенальти в вороте «Факела» назначен ошибочно.

В субботу «Факел» в гостевом матче 15‑го тура Мир РПЛ уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. На 92‑й минуте главный арбитр встречи Сергей Цыганок назначил пенальти после ВАР: Калинин сыграл рукой в своей штрафной. Хавбек «Локо» Алексей Батраков успешно реализовал 11-метровый.

«Мяч попал в проекцию футболки, в рукав. Нам говорили, что это не рука, не пенальти. Я пока повтор не видел. Раз они увидели, что мяч в руку попал... Не знаю, тяжелый случай. Мне в тот момент показалось, что пенальти не было», – сказал защитник «Факела».