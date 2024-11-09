«Факел» обратится в ЭСК по поводу пенальти «Локо» в их ворота на 92-й. Клуб считает, что Калилин не играл рукой в штрафной

«Факел» обратится в ЭСК по поводу назначения пенальти в пользу «Локомотива».

Воронежский клуб в гостях уступил железнодорожникам (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ .

Главный арбитр Сергей Цыганок после консультации с ВАР на 92-й минуте назначил пенальти за игру рукой Игоря Калинина в своей штрафной.

Хавбек «Локо » Алексей Батраков успешно реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

«Клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти на 88-й минуте матча, когда защитник Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба.

ВАР бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела » сыграл рукой. Сергей Цыганок после трехминутного разбора эпизода указал на одиннадцатиметровую отметку.

Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил», – говорится в заявлении воронежского клуба.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»