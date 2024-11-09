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«Факел» обратится в ЭСК по поводу пенальти «Локо» в их ворота на 92-й. Клуб считает, что Калилин не играл рукой в штрафной

«Факел» обратится в ЭСК по поводу назначения пенальти в пользу «Локомотива».

Воронежский клуб в гостях уступил железнодорожникам (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ.

Главный арбитр Сергей Цыганок после консультации с ВАР на 92-й минуте назначил пенальти за игру рукой Игоря Калинина в своей штрафной. 

Хавбек «Локо» Алексей Батраков успешно реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

«Клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти на 88-й минуте матча, когда защитник Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба.

ВАР бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела» сыграл рукой. Сергей Цыганок после трехминутного разбора эпизода указал на одиннадцатиметровую отметку.

Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил», – говорится в заявлении воронежского клуба.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoФакел
logoИгорь Калинин
видеоповторы
Сергей Цыганок
ЭСК РФС
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