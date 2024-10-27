Флик – первый тренер «Барселоны» с 2013 года, который выиграл дебютное класико
Ханс-Дитер Флик выиграл первый матч против «Реала».
Немецкий специалист стал первым тренером «Барселоны» за 11 лет, который победил в дебютном класико. Каждый из последних пяти тренеров каталонцев – Хави, Роналд Куман, Кике Сетьен, Эрнесто Вальверде и Луис Энрике – уступили в своем первом официальном класико.
Последним, кто выиграл дебютный матч против «Реала», был Херардо Мартино в 2013 году (2:1).
Чемпион Ла Лиги без побед в класико. Бывало ли такое в XXI веке?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta Analyst
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