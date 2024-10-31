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Мартино о «Золотом мяче»: «Лучший игрок года – Винисиус, вероятно. Но лучший в мире для меня всегда Месси. Никогда не понимал, как присуждается награда»

Херардо Мартино высказался об итогах «Золотого мяча» в 2024 году.

«Эта награда никогда не привлекала моего внимания, потому что я никогда не понимал, присуждается она лучшему игроку мира или лучшему игроку года – разница между этими понятиями огромна.

Вероятно, у Винисиуса есть все основания считаться лучшим игроком этого года и выиграть «Золотой мяч». Но если меня спросят, кто лучший игрок мира прямо сейчас, я всегда буду говорить, что это Лео Месси. Мне кажется, это совершенно разные вещи», – сказал главный тренер «Интер Майами».

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в понедельник приз лучшему игроку года получил Родри, Винисиус Жуниор занял второе место. Лионель Месси не вошел в список из 30 претендентов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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