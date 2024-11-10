«Локомотив» улучшил контракт Батракова раньше предполагаемого срока

«Локомотив» улучшил условия контракта Алексея Батракова.

Нынешнее соглашение 19-летнего футболиста истекает летом 2027 года.

– В рамках действующего договора мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба о том, чтобы улучшить условия контакта Алексея. Они отнеслись к этому с пониманием. Мы подписали дополнительное соглашение к контракту.

То есть контракт как был, так и останется, только в рамках дополнительного соглашения условия Алексея улучшены. У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведет определенное количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт. Ничего колоссального там нет, все более чем приземленно.

– Дополнительное соглашение уже подписано?

– Да. Это произошло дней 10-12 назад. Кроме того, есть договоренность о том, что по окончании первого этапа соревнований встретимся и в спокойном режиме начнем прорабатывать новое соглашение. Если всех устроит, будет новый контракт с новыми сроками, – рассказал представитель полузащитника Владимир Кузьмичев .

«Это просто небольшие корректировки, немного раньше, чем было предусмотрено, исходя из игры Алексея», – уточнил председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей в Мир РПЛ , забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна по ссылке .