Что вытворяет Батраков: 10+6 в 14 матчах! Главная звезда РПЛ?

Лучший бомбардир в 19 лет.

Алексей Батраков – герой матча «Локомотива» с «Факелом» (2:1). Дубль с пенальти вывел на первое место среди бомбардиров Мир РПЛ.

«Ударил как на тренировке». Батраков = хладнокровие – не зря празднует в стиле Палмера

В первом тайме Мохамед Брахими попал Батракову по ноге в штрафной «Факела» – сам же Алексей пошел к точке.

Батраков даже не посмотрел на мяч и уверенно реализовал – 1:0 в пользу «Локо». Алексей еще и удивил празднованием – заморозил соперников в стиле Коула Палмера.

На 84-й минуте Евгений Марков сравнял – казалось, зафиксировал финальные 1:1. Но Батраков нашел чем ответить даже за такое короткое время. Уже на 87-й пробил с линии штрафной – и мяч попал в руку Игорю Калинину. Главный арбитр Сергей Цыганок вновь сходил к монитору – и назначил пенальти. Батраков сделал дубль.

Алексей удивил хладнокровностью – не задрожал в самой концовке и классно пробил с точки. «Старался отпустить ситуацию, так как при нервозности могло не получиться, ударил как на тренировке», – отметил герой в интервью «Матч ТВ».

Алексей идеален в разных ролях. «Под нападающими – его основная позиция, но иногда требуется опускать Батракова пониже, чтобы он продвигал мяч из глубины», – слова Михаила Галактионова после важной победы.

Батраков полезнее Кордобы! 11+8 во всех турнирах

Алексей разрывает РПЛ в 19 лет.

⭐️ Батраков – лучший бомбардир РПЛ с 10 голами. Джон Кордоба забил только восемь, но у лидера «Краснодара» впереди матч с «Рубином». Алексей набрал 11 мячей и 8 ассистов во всех турнирах – невероятный сезон от 19-летнего парня!

⭐️ Только два игрока РПЛ в XXI веке забили с пенальти в более молодом возрасте (Батракову 19 лет и 153 дня). Оба в 2006-м: Павел Мамаев отметился за «Торпедо» в 18 лет и 69 дней, а Жо помог ЦСКА в 19 лет и 6 дней, подсказывает Opta.

⭐️ Батраков – четвертый по возрасту игрок РПЛ в XXI веке, достигший отметки в 10 мячей. Раньше Алексея этого добивались Жо (19 лет и 47 дней), Арсен Захарян (18 лет и 353 дня) и Алан Дзагоев (18 лет и 299 дней).

При этом по числу матчей для достижения 10 голов ярче Батракова (19) сверкал только Жо (8). Дзагоеву понадобилось 23 встречи, Захаряну – 41.

⭐️ Батраков – лишь четвертый игрок «Локомотива» в XXI веке с двумя голами с пенальти в матче РПЛ. Так забивали Алексей Миранчук в 2020-м, Денис Глушаков в 2011-м и Динияр Билялетдинов в 2005-м.

⭐️ Алексей нанес целых восемь ударов в матче с «Факелом». За последние 10 лет только один игрок «Локо» бил чаще в игре РПЛ – Федор Смолов в 2021-м против «Рубина» (9 ударов).

«Локо» планирует улучшить контракт Батракова. 6 ноября его представитель Владимир Кузьмичев сообщил «Матч ТВ», что обсудит это с клубом. Алексей как обычно спокоен: «Я ничего не знаю. Знаю, что завтра уеду в сборную и буду готовиться к дебюту, если игра состоится».

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев