Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы.

Об этом сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

— Скопинцев , к сожалению, получил повреждение средней ягодичной мышцы.

— Сроки восстановления — примерно три недели?

— Да, – сказал Родионов.

Скопинцев получил повреждение во вторник, в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).