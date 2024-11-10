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Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы.

Об этом сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

Скопинцев, к сожалению, получил повреждение средней ягодичной мышцы.

— Сроки восстановления — примерно три недели?

— Да, – сказал Родионов.

Скопинцев получил повреждение во вторник, в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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