Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев выбыл на 3 недели из-за травмы.
Об этом сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.
— Скопинцев, к сожалению, получил повреждение средней ягодичной мышцы.
— Сроки восстановления — примерно три недели?
— Да, – сказал Родионов.
Скопинцев получил повреждение во вторник, в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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