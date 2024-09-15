Личка о 4:2 с «Ахматом»: «Рабона Скопинцева – цирк, его на Красной площади показывать, а не на стадионе, игроки бьют как я, как бабушка. «Динамо» не показало уровень команды, которая хочет быть в тройке»

Марцел Личка раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Ахматом».

В 8-м туре Мир РПЛ бело-голубые одержали победу со счетом 4:2, дважды забив в добавленное ко 2-му тайму время.

– После второго гола мы плохо отнеслись к игре, не хватило концентрации. Думали, что соперник ничего уже не сделает, и мы спокойно победим. «Ахмат » вернулся в игру, там высокие игроки, которые хорошо играют на стандартах. Мы могли и третий пропустить и не выиграть матч.

Я не могу ругать команду за первый тайм и начало второго тайма. Но если мы будем реализовывать моменты таким образом, то нам будет очень тяжело.

С «Оренбургом» мы плохо сыграли. У Тюкавина , Бителло были моменты, но они не забили. Сегодня было то же самое с Гладышевым и Бителло . То, что мы показали, не уровень игры команды, которая хочет быть в первой тройке.

– «Динамо» не реализовало много моментов как с «Ахматом», так и с «Оренбургом». Что нужно сделать, чтобы забивать больше?

– Это все практика. У нас было 14 дней [паузы на сборные]. У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев, Артур бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня вопрос.

Карраскаль не забил, хорошо, что Тюкавин забил. С «Оренбургом » он не забил стопроцентный момент. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки.

– Несколько моментов с Карраскалем. Что с ним случилось?

– Мы идем из раздевалки. Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации.

Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопа делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе, – сказал главный тренер «Динамо».