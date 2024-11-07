Карраскаль, Фернандес и Скопинцев из «Динамо» получили травмы в матче с «Локомотивом»

Участие Хорхе Карраскаля в матче с «Пари НН» под вопросом.

В пресс-службе «Динамо» прокомментировали состояние трех футболистов, получивших повреждения в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом » (1:2).

«У Карраскаля рваная рана подъема левой стопы. После игры с «Локомотивом» в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны. На следующий день игрок индивидуально работал в зале. Участие Карраскаля в матче РПЛ с «Пари НН» на данный момент под вопросом. Информацию по Фернандесу и Скопинцеву мы предоставим позднее, после завершения всех медицинских процедур», – сообщила пресс-служба «Динамо».

9 ноября «Динамо » примет «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.