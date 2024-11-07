Карраскаль, Фернандес и Скопинцев из «Динамо» получили травмы в матче с «Локомотивом»
Участие Хорхе Карраскаля в матче с «Пари НН» под вопросом.
В пресс-службе «Динамо» прокомментировали состояние трех футболистов, получивших повреждения в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).
«У Карраскаля рваная рана подъема левой стопы. После игры с «Локомотивом» в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны. На следующий день игрок индивидуально работал в зале. Участие Карраскаля в матче РПЛ с «Пари НН» на данный момент под вопросом. Информацию по Фернандесу и Скопинцеву мы предоставим позднее, после завершения всех медицинских процедур», – сообщила пресс-служба «Динамо».
9 ноября «Динамо» примет «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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