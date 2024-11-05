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Лунев пропустит 3-4 недели из-за травмы колена, полученной в игре с «Ростовом»

Андрей Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена.

Об этом сообщил главный врач «Динамо» Александр Родионов.

«После игры с «Ростовом» Андрей Лунев испытывал дискомфорт в правом колене и ограничение движения. Через два дня ему была сделана МРТ коленного сустава. Мы увидели воспаление.

Лунев переведен на график индивидуальной работы, срок восстановления – 3-4 недели. Будем смотреть динамику восстановления», – сказал Родионов.

В текущем сезоне Лунев провел 14 матчей за «Динамо», пропустил 16 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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