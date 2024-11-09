Пеп о 4 поражениях подряд: «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые. Сегодня «Сити» не смог поддерживать интенсивность»

Пеп Гвардиола высказался о 4 поражениях подряд.

«Манчестер Сити » уступил «Брайтону » (1:2) в 11-м туре АПЛ .

– «Борнмут заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли.

Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность.

– Что там у вас произошло с ван Хекке?

– Он играл против Холанда. Я сказал ему: «Когда Эрлинг противостоит тебе, оставайся на ногах, не падай на газон». Но он сыграл действительно хорошо, – сказал главный тренер «Сити».

Также Пеп высказался о том, что впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд : «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые».

«Сити» проиграл четыре матча подряд (впервые при Пепе). Что происходит?!