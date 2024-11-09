Пеп о 4 поражениях подряд: «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые. Сегодня «Сити» не смог поддерживать интенсивность»
«Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.
– «Борнмут заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли.
Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность.
– Что там у вас произошло с ван Хекке?
– Он играл против Холанда. Я сказал ему: «Когда Эрлинг противостоит тебе, оставайся на ногах, не падай на газон». Но он сыграл действительно хорошо, – сказал главный тренер «Сити».
Также Пеп высказался о том, что впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре матча подряд: «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые».
«Сити» проиграл четыре матча подряд (впервые при Пепе). Что происходит?!
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