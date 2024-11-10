Невилл о 115 обвинениях: «Если «Ман Сити» оправдают, АПЛ будет опозорена, признают виновным – скрыться не удастся, «горожан» серьезно накажут. Стыдно, что мы не можем быстро решить вопрос»
«Бежать будет некуда. Если «Ман Сити» признают виновным по серьезным статьям, скрыться не удастся. Его серьезно накажут.
Но для начала нужно завершить процесс, и сделать это следует поскорее, поскольку все тянется годами. То, что мы не можем быстро решить подобные вопросы, – позор для нашего футбола.
Я понимаю, что есть юридический процесс, но речь идет про события многолетней давности, и все это нависло не только над клубом, но и над лигой. В Англии всегда критично относились к другим чемпионатам, где бывали проблемы с коррупцией, законом, договорными матчами и так далее. Поэтому мы должны испытывать не меньшее разочарование, когда нечто подобное происходит у нас. С этим нужно разобраться должным образом, но при этом эффективно и так, чтобы игра была чиста и могла двигаться дальше.
Если обвинения с «Ман Сити» будут сняты, АПЛ будет опозорена. Если «Ман Сити» будет признан виновным по самым серьезным статьям или по большинству статей, у него возникнут огромные проблемы», – отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
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