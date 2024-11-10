Уокер о 4 поражениях «Сити» подряд: «Пришло время проявить характер, надеть резиновые сапоги и идти по грязи. Нам нужны настоящие личности»
В 11-м туре АПЛ «горожане» уступили «Брайтону» (1:2).
«Бывают моменты, которые складываются не в нашу пользу. В некоторых эпизодах мы действуем чуть с опозданием. Сейчас у нас такой период. Перерыв наступает в подходящее время.
Причин этому много. Это наша форма, то, как мы чувствуем себя изо дня в день. Это тяжело.
Нам посчастливилось добиться больших успехов за последние восемь лет, и сейчас пришло время проявить характер, надеть резиновые сапоги и идти по грязи. Теперь нам нужны настоящие личности, те, кто хочет идти вперед и достичь чего-то особенного.
Мы никогда не проводили четыре матча подряд без побед – на данном этапе сезона это можно простить. Но все равно это тяжело. Все хотят изменить ситуацию», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Пеп о 4 поражениях подряд: «Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые. Сегодня «Сити» не смог поддерживать интенсивность»
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