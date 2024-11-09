Реднапп о поражении «Сити»: «2-й тайм – один из худших в исполнении команд Гвардиолы, это было жалко. После замен «Брайтона» только они могли победить»
Джейми Реднапп назвал второй тайм с «Брайтоном» худшим в карьере Пепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ.
«Это один из худших таймов, которые я видел в исполнении команды Пепа Гвардиолы. Это было жалко, они не справлялись в обороне, проигрывали единоборства и не двигали мяч вперед.
В первом тайме они были великолепны, но во втором, когда Хюрцелер произвел замены, только одна команда могла победить», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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