Реднапп о поражении «Сити»: «2-й тайм – один из худших в исполнении команд Гвардиолы, это было жалко. После замен «Брайтона» только они могли победить»

Джейми Реднапп назвал второй тайм с «Брайтоном» худшим в карьере Пепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити » уступил «Брайтону » (1:2) в 11-м туре АПЛ .

«Это один из худших таймов, которые я видел в исполнении команды Пепа Гвардиолы . Это было жалко, они не справлялись в обороне, проигрывали единоборства и не двигали мяч вперед.

В первом тайме они были великолепны, но во втором, когда Хюрцелер произвел замены, только одна команда могла победить», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».