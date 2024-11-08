Владислав Радимов: «Роша – зачинщик драки, я на стороне Литвинова. В КДК есть специалисты, о которых я все сказал еще в 2004-м. Воз и ныне там»

Владислав Радимов высказался о дисквалификациях Виллиана Роши и Руслана Литвинова.

ЦСКА уступил «Спартаку » со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ.

Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова .

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ , Литвинов пропустит две игры.

– Наказание для Роши и Литвинова справедливо?

– Нет. Я на стороне Литвинова.

Роша – зачинщик всей драки. Все началось с того, что он наступил кому‑то на ахилл и махал руками. Литвинов, в моем понимании, просто разнимал.

– Руслан не заслуживает дополнительной дисквалификации?

– Нет. Один матч, удаление было. Все видно по камерам. Он не вел себя агрессивно, а разнимал.

– Сколько матчей заслуживает Роша за удар кулаком?

– Это не ко мне. В КДК есть специалисты, о которых я сказал все еще в 2004 году. А воз и ныне там. Почти всегда невозможно понять логически, как они придумывают дисквалификации.

Если нормальному человеку показать эпизод со стороны, он скажет: этот [Роша] виноват, этот [Литвинов] – нет. Я воспринимаю так.

Роша – зачинщик, а наказание практически одинаковое. За такое нарушение Литвинов точно не заслуживал два матча дисквалификации, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

В 2004 году Радимов заявил, что в КДК «сидят дебилы».