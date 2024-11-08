Булыкин о дисквалификации Роши и Литвинова: «У нас хороший КДК, делает все грамотно. Надо было еще и рублем их наказать за драку, чтобы потом подумали 10 раз»
В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.
После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ, Литвинов пропустит две игры.
«Дисквалификации Роши и Литвинова являются заслуженными, потому что такая драка явно смазала все впечатление о дерби. Иногда такие моменты случаются, поэтому нужно наказывать, чтобы этого не происходило чаще. Но не нужно давать дисквалификацию на больше матчей, потому что ребята завелись на поле.
Надо было еще и рублем наказать футболистов за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз перед тем, как драться.
У нас хороший КДК, который делает все грамотно. Я соглашусь с их решением», – сказал бывший игрок сборной России.
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