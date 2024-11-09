Фанаты «Маккаби» скандировали «На хер Палестину!» и сожгли ее флаг перед матчем с «Аяксом». Шеф полиции Амстердама подтвердил

В полиции Амстердама подтвердили, что фанаты «Маккаби» вели себя неподобающе.

Сообщалось , что в ночь на 7 ноября болельщики команды из Тель-Авива устроили стычки с таксистами, а также сорвали палестинский флаг с одного из домов и сожгли. После матча Лиги Европы с «Аяксом » фанаты израильского клуба были атакованы , что привело к международному скандалу.

Начальник полиции Амстердама Петер Холла заявил, что «были инциденты с обеих сторон», а также признал достоверными сведения о сорванном флаге и конфликте с таксистами.

Правоохранительным органам пришлось обеспечить сопровождение 400 гостям города, укрывшимся в казино от группы водителей.

Также он сообщил , что болельщики скандировали «На хер Палестину !» перед игрой.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался