Родри не боялся не получить «Золотой мяч»: «Важно уметь проигрывать. Это не ваше решение, а результат голосования»

Родри не боялся не получить «Золотой мяч».

«Нет, я не испытывал никакого страха перед возможной потерей [«Золотого мяча»], потому что, на мой взгляд, индивидуальный трофей – всегда выигрыш, награда, это всегда позитив.

Вы не можете расстраиваться, если не выиграете индивидуальный приз, потому что это не ваше решение, а результат голосования. Человеку свойственно искать признания за свою работу, но это признание приходит в первую очередь от меня самого. Я занимаюсь тем, что оцениваю свой прогресс и достижения. Я могу гордиться тем, чего добился.

Когда тебя признают на очень высоком уровне, независимо от того, выиграешь ты в итоге или нет, это приятно. Кроме того, для меня очень важен командный аспект. Например, в прошлом году Холанд мог выиграть. Я хотел прийти и поддержать его в этот момент.

Важно не только уметь побеждать, но и уметь проигрывать. А в этом году, после моей долгой травмы и реабилитации, это событие было как глоток свежего воздуха. Поэтому, когда я решил приехать, то главным образом для того, чтобы насладиться этим великолепным вечером», – сказал хавбек «Ман Сити » и сборной Испании .