«Сити» проиграл три матча подряд (впервые за 6 лет!). Что происходит?

Кризис или нет?

Редчайший случай в эпоху Пепа: «Манчестер Сити» проиграл три матча подряд. Последний (и единственный) раз такое случалось шесть лет назад – в концовке сезона-2017/18, когда команда шла на требл, но не совладала со сложностью задачи (вылетели из ЛЧ, зато набрали 100 очков в АПЛ).

Реагируя на последние результаты, Бернарду Силва признал, что сейчас «кажется, все идет не так, как надо». Пеп не согласился, но подчеркнул, что тоже видит в этом вызов, который «он с радостью попробует преодолеть».

Так что же происходит с империей?

1. Прежде всего надо сделать три важных отступления. Каждому посвятим отдельный пункт, так что не перематывайте.

Начнем с того, что кризис в этой части сезона – классика «Сити». Октябрьского сюрприза как на американских выборах и четкой привязки к месяцу нет. Но если и позволяют себе спад, то всегда на стыке осени и зимы. При Гвардиоле такое было уже в трех разных сезонах – и каждый раз «Сити» выигрывал АПЛ. Сам спад еще не означает, что эпоха Пепа заканчивается. Как правило, успевают перестроиться и набрать чемпионский ритм.

Для выхода из кризиса используют разные инструменты. Иногда устраивают внеочередное собрание, на котором позволено присутствовать только игрокам. Иногда вместе с тренерами перепридумывают игровую модель. Иногда буст дает новый контракт Пепа – возможно, к чему-то такому идет и сейчас (действующее соглашение истекает в конце сезона).

Общий элемент – признание проблем. Часто посыл идет от игроков с голосом в раздевалке. Пару лет назад о проблемах высказался Илкай Гюндоган, заявивший, что команде «не хватает особенного ингредиента, который при нем присутствовал всегда». Сейчас слово взял Бернарду, который находится в «Сити» уже 7 лет (дольше – только Де Брюйне) и может говорить на правах капитана.

2. Несмотря на то, что сама серия звучит громко, надо понимать, что «Сити» отдал далеко не самые важные матчи. Трагедии нет.

Загибаем пальцы.

Во-первых, вылет из Кубка Лиги от «Тоттенхэма». Перед игрой Пеп не стеснялся и говорил, что «не собирается тратить энергию на турнир». Аргументировал тем, что в конце сезона будет клубный ЧМ. В итоге не стал загонять основу и выпустил полуторный состав. Если не считать Фодена, поиграть успели пять выпускников академии. Несмотря на то, что команда уступала в счете, а на скамейке был Холанд, норвежца не выпустили даже в концовке. Тоже показательное отношение к турниру.

Во-вторых, ситуация в ЛЧ после проигрыша «Спортингу». 1:4 – опять же исключительный случай для Пепа, но с турнирной точки зрения ничего страшного. По данным Opta, у команды все еще отличные шансы на топ-8. Самый вероятный сценарий прямо сейчас – шестое место.

В-третьих, положение в АПЛ от «Борнмута» (1:2). «Сити» стал последней командой, которая проиграла в этом сезоне. Даже проиграв, идут в двух очках от «Ливерпуля». Всем бы такой кризис.

3. Последний дисклеймер – травмы. Пеп говорит, что не припомнит такого масштабного кризиса за все время в клубе . Подкошена каждая линия, но особенно больно пока защите. Центральных защитников Пеп просит играть через боль. Фланговых – несмотря на усталость.

Самый яркий пример – ротация на правом краю. Основной по сезону Льюис уже выдохся (не привык играть в каждом матче). Пеп вынужден подменять его Уокером, который после отпуска провел всего пять тренировок и, естественно, не в форме. Из-за этого страдает сыгранность и синхронизация (самые большие проблемы тут – именно у Кайла). Единственное решение – только выпускать уставшего Льюиса. Замкнутый круг.

4. Слон в комнате – признаки надвигавшейся бури. Они были замечены задолго до поражений, причем самими игроками «Сити». По данным Daily Mail, команда была недовольна тем, как развивались даже те матчи, которые удавалось доводить до побед. Daily Mail – таблоид, но в плане инсайдов по «Сити» им можно верить (в редакции Джек Гоан, у которого много источников в клубе).

Даже не читая по утрам английских газет, можно было заметить проблемы. Где-то «Сити» побеждал, несмотря на тотальный отскок по игре. Где-то вырывал победу в финальной атаке. Где-то сушил минимальный счет, выпуская пятого защитника.

5. Главный признак – катастрофа в защите. «Сити» давно не защищался так плохо . По некоторым метрикам у команды худшие показатели в эпоху Пепа. Соперники никогда не приближались к воротам Эдерсона так близко.

Выходы один на один с бразильцем – не редкое явление в эпоху Пепа, но в этом сезоне такие эпизоды участились. Из них легко составить презентацию на пару минут. Ниже – слайдшоу только из октября.

Игра на выходах – не сильная сторона Эдерсона, но в этом сезоне бразилец значительно прибавил. По предотвращенным голам у него положительный баланс и место в топ-5 АПЛ. Без спасений Эдерсона «Сити» было бы еще сложнее, но то что, что «Сити» в принципе зависит от вратаря – уже намек, что не все в порядке.

6. Ключевой вопрос – с чем связаны эти проблемы? Уже было сказано про травмы защитников, но еще ни разу про травму Родри, хотя она кажется тут даже более важной .

Последние пару лет испанец блистает в режиме многозадачности. Одна из самых негламурных задач – роль щита перед обороной. Она ключевая в предотвращении опасных моментов и конкретно выходов один на один. Защитники могут нагнать нападающего, но не предотвратить передачу ему на ход. Эта задача опорника.

Пеп пробует на этой позиции двух человек – Ковачича и Гюндогана. Они уже взяли часть функций Родри (например, внезапные подключения к атакам) и прибавляют в других, но без мяча есть проблемы. Самая основная – физика. Оба – слишком медленные. Соперники банально перебегают их. Дальше – наказывают через пас.

По такому принципу «Сити» получает не просто моменты, а уже и голы.

У Родри подобные провалы тоже были, но вопрос – в объеме таких моментов. Испанец не всесильный, но благодаря физике гасил большую часть.

7. Еще один вопрос – не подставляет ли команду лично Пеп?

Речь про структуру позиционных атак. В этом сезоне она сильно отличается от всех предыдущих версий «Сити». Главное изменение – количество игроков, которые находятся в атаке. В предыдущих сезонах их было пять.

В этом – шесть.

В такой структуре гораздо выше цена потери. Сзади остается меньше игроков, которые могут погасить контратаку. Без поддержки остается опорник. Объясняя переход на новую позицию, Ковачич указывал на этот аспект как на то, что доставляет ему больше всего проблем. По словам Матео, он не привык покрывать так много пространства в соло.

Провалы в этом отношении у хорвата возникали еще в прошлом сезоне. Как пример – финал Кубка Англии с «МЮ», когда шестым в атаку побежал Родри. Ковачич остался без поддержки и не смог толком прикрыть.

Из-за структуры Пепа количество таких эпизодов только возросло. Ковачич не справляется.

8. Основа для прогресса в этом аспекте – контрпрессинг. Попытки накрыть еще до того, как соперник даже подумает о контратаке. Контрпрессинг – своего рода страховка для опорника. Когда он работает, опорнику нужно покрывать меньше пространства. Когда он не работает, опорнику приходится разрываться.

На эффективность контрпрессинга Пеп несколько раз жаловался по ходу сезона. Например, после «Интера»: «Если не оказывать давление на игрока с мячом, то эта команда убьет тебя в контратаках». После победы над «Фулхэмом» тему контрпрессинга поднимали в раздевалке.

Ковачич – не единственный, кто страдает от проблем в этом аспекте. Еще одна жертва – Рико Льюис. Правый защитник, который в позиционных атаках поднимается в чужую опорную. Если команда не накрывает соперника после потери, Рико сложнее всех вернуться на свое место.

Некоторые тренеры, подмечая эту деталь, даже адаптируют план на игру. Самый яркий пример – выход Адама Траоре из «Фулхэма» именно на фланг Льюиса. Для испанца это было первое появление на левом краю (все предыдущие матчи проводил справа).

9. Еще одна боль «Сити» в последнее время – команды с тремя центральными защитниками. В АПЛ даже наметился тренд – переход на тройку специально под «Сити». Во флешмобе участвуют даже те, кто весь сезон играл с четверкой в линию.

Для нынешнего «Сити» провоцирует два типа проблем. Первая – команде сложнее запрессинговать схему с тройкой ЦЗ. Если первая волна прессинга не удалась, жертвой становится крайний защитник. Ему приходится разрываться между двумя игроками. Подобное привело к однотипным голам от «Вулвз» (команды, которая перешла на тройку) и «Спортинга» (команды, которая всегда играет с тройкой).

Вторая проблема – форма Холанда . Она сильно испортилась после запуска тренда. Схема соперника – не единственная причина (не забываем про травму Де Брюйне), но она тоже помогает с нейтрализацией. Бен Ми из «Брентфорда» рассказывал, что с тройкой ЦЗ гораздо проще зажать Холанда в сэндвич. Теперь матчи Эрлинга делятся на два типа – либо тотальное молчание, либо редкие моменты, которые не всегда удается реализовать.

Из-за того, что Эрлинг реже забивает, «Сити» не может сыграть по бразильской системе и банально перебить соперника по голам. Из-за этого провалы в защите замаскировать еще сложнее.

10. Финальный пункт/предположение: кажется, «Сити» слишком зависим от Холанда в атаке. Есть рабочие инструменты вроде стандартов, но нет игроков, которые бы постоянно угрожали воротам. Больше одного гола с игры у «Сити» забили только трое – Холанд, Гвардиол и Ковачич. Среди них только один из атакующей группы.

В прошлом сезоне нагрузку на Холанда здорово облегчали Альварес, Родри и Фоден. Первый уехал в «Атлетико, второй – травмирован, третий – только набирает форму после болезни и Евро. От Фоден надо ждать прогресса (уже есть голы в ЛЧ), но он точно не единственный в списке на вырост.

Больше источников остроты = меньше зависимости от игры в защите и вратаря.

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Фото: East News /PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP; Gettyimages.ru /Alex Pantling, Justin Setterfield, Gualter Fatia