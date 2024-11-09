Широков считает, что российские игроки идут в «Зенит» ради денег: «Сижу на лавке, создаю иллюзию, что выйду и помогу. Бал правят деньги»
– Согласны с тем, что бразильскость «Зенита» пугает игроков-россиян? Это как фактор, чтобы не переходить туда.
– Так сейчас и происходит. Туда идут только за деньгами. Условно, у игрока есть три рубля, а там дают семь – почему не пойти? Семь – и на пять лет, плюс премиальные. Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что выйду и помогу.
Перехожу туда не для того, чтобы навязать борьбу, вырвать свое место и в итоге получить более высокий контракт, а чтобы получать семь рублей. Не вижу, кто туда перешел, чтобы выиграть конкуренцию. Никто за медалями не идет, бал правят деньги.
– Но есть и обратная сторона – иностранцы без конкуренцию начнут деградировать.
– Не деградировать, а играть без души. Не скажу, что они играют плохо. Просто жилы не рвут, как два-три года назад. Не готовы переступать через себя, – сказал экс-игрок «Зенита».
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