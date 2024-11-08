Широков об Овечкине: «Ему надо 40 шайб оформить за сезон – это нормальные для него цифры. У нас все хотели бы, чтобы он как можно быстрее побил рекорд Гретцки»

Роман Широков высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

«То, что сейчас показывает Овечкин, нельзя назвать прорывом. Этот прорыв у него уже лет 20 длится в НХЛ. Да, в прошлом сезоне не все так гладко было, но закончил-то он здорово. Так что никакого удивления его результативность не вызывает.

У нас точно все хотели бы, чтобы он как можно быстрее побил рекорд Гретцки. Ему надо 40 оформить за сезон – это нормальные для него цифры.

Пусть хотя бы 30 забросит, чтобы у него 19 сезонов с таким показателем было в карьере», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков.