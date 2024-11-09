Роман Широков о КХЛ: «Исторически поддерживаю ЦСКА, но и «Спартак» вызывает симпатии, поскольку там работает Жамнов. Переживаю за «Авангард»

Роман Широков рассказал, за кого болеет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Исторически поддерживаю ЦСКА, но и «Спартак» вызывает симпатии, поскольку там работает Алексей Жамнов . Да и в целом красно-белые играют классно, что у них первое звено творило...

Переживаю за «Авангард », где выступает Владимир Ткачев, но у него сейчас травма была. За «Адмиралом» тоже следим.

«Спартак » обыграл ЦСКА в третий раз за сезон? Молодцы, победили заслуженно. Все-таки «Спартак» выглядел до этого чуть ярче. А ЦСКА только формируется, сыгрывается, там тоже есть интересные ребята», – сказал бывший футболист сборной России.