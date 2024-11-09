Широков о Мостовом: «Царь периодически несет ахинею. Приелось: Абаскаль – говно, Станкович – топ, нефутбольные люди не интересуют. Может, не надо ему тренировать»

Роман Широков предположил, что Александру Мостовому не нужно быть тренером.

– В ноябре на учебе в Академии РФС новая сессия. Что меня смущает в вашей группе ораторов, как ее называю, — Царь (Александр Мостовой – Спортс’‘) говорил, что когда спросили, кто хочет стать тренером, руки подняли только двое.

– Почему двое? Больше.

Билл (Динияр Билялетдинов – Спортс’‘) уже действующий тренер, Игорь Шитов действующий, Шатов Олег тоже. Гарик (Игорь Денисов – Спортс’‘). Саня Филимонов.

– Переживал за Царя. Было не смешно, когда стали спрашивать про стажировку в цирке.

– Почему? Он же Царь – зверей. Поэтому туда и позвонили.

Царю звонят, ему нравится комментировать, периодически несет ахинею. Может быть, и не надо ему тренировать.

Возьмите его на ставку в медиа, – вам же нужны клики, он создаст поводы из ничего.

Единственное, что приелось немного, говорит одно и то же.

Можно даже не звонить, все понятно: нефутбольные люди меня не интересуют, Абаскаль – говно, Станкович – топ, – сказал бывший полузащитник сборной России Роман Широков .