Широков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Их не могут обыграть, пресса подогревает тему. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают» 

Роман Широков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

– Как вы понимаете фразу про позор российского футбола? Почему «Зенит», на ваш взгляд, стали так не любить? Вы играли в тот период, когда в команде был русский костяк, а отношение к команде было другим.

– Да, нас любили. Или, по крайней мере, относились с уважением. Почему сейчас так? Каждый по-разному понимает.

– Как понимаете вы?

– «Зенит» не могут обыграть, пресса подогревает тему – засилье легионеров, и так далее. Первые три года было нормально, не кричали, а сейчас надоело. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают.

В 90-е годы тоже говорили про «Спартак », но другое – что надоело, приелись победы. И в той команде был легендарный наш тренер. Говорили то же самое – собрались всех лучших, самые богатые… Просто тогда собирали лучших россиян и таких денег, как сейчас не было, – сказал экс-полузащитник «Зенита ».