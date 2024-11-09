У Головина дискомфорт в голеностопе. Он пропустит матч со «Страсбуром»
«Монако» сообщил, что у Александра Головина дискомфорт в голеностопе.
Хавбек пропустит матч Лиги 1 со «Страсбуром», он не включен в заявку.
Напомним, в этом сезоне Головин провел 8 матчей в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Монако»
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