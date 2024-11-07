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Пиняев об РПЛ: «Интенсивность намного ниже, чем в Европе – там интенсивные матчи 1-2 раза в неделю, а не 6 раз за полгода. Их игроки более адаптированы к скоростному футболу»

Сергей Пиняев сравнил интенсивность футбола в России и Европе.

Карпин говорил, что Головин в сборной на голову сильнее остальных. Ты это замечаешь?

– У него большое мастерство, плюс выше скорость мышления. Все дело в интенсивности – в РПЛ она намного ниже, чем в Европе.

– Почему так?

– В России есть 6-7 команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со «Спартаком» был интенсивным?

– Да.

– Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают 1-2 раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас.

Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы, – отметил полузащитник «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЛокомотив
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoАлександр Головин
logoСергей Пиняев
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