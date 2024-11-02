Рахимич видит Головина в «Реале»: «Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет» 

Элвер Рахимич надеется, что Александр Головин в будущем перейдет в «Реал».

— Как раз при вас к первой команде ЦСКА подтянули совсем юного Головина. Его карьера — лучший пример для молодежи?

— Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако », слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы.

«Монако» — хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться еще выше.

— Где его видите в идеале?

— В мадридском «Реале », конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет, — сказал экс-полузащитник ЦСКА.