  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гафин об уходе Милутиновича: «Помог «Динамо» настроить процедуры по восстановлению футболистов. С его помощью внедрили и используем Dynamo Lab» 
1

Гафин об уходе Милутиновича: «Помог «Динамо» настроить процедуры по восстановлению футболистов. С его помощью внедрили и используем Dynamo Lab» 

Дмитрий Гафин рассказал об уходе Андреи Милутиновича из «Динамо».

С конца января 2021 года серб курировал научно-спортивное направление клуба.

— Андрея Милутинович больше не связан с «Динамо»?

— Нет. На данный момент он занимается собственными проектами.

— Как оцените его работу?

— Мы очень благодарны ему за совместную работу. Андрея помог нам настроить ряд процедур по восстановлению футболистов, по превентивной медицине. 

Также с его помощью мы внедрили и используем Dynamo Lab — это продвинутая мини-клиника спортивной медицины, которой пользуются все футболисты структуры нашего клуба: от основного состава до женского клуба. Более того, Dynamo Lab пользуется бешеной популярностью среди спортсменов других видов спорта. И в этом есть заслуга Милутиновича, который привнес современные мировые технологии и помог внедрить их.

— Почему тогда контракт не был продлен?

— Стороны посчитали, что сейчас так правильно, — сказал глава совета директоров «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
отставки
Андрея Милутинович
Дмитрий Гафин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о задаче «Динамо» в Кубке России: «Выиграть турнир»
166 ноября, 16:10
Гафин о Мостовом: «Александр просил Гусева о стажировке, главный тренер принял это. Будем рады видеть его в «Динамо»
45 ноября, 21:31
В «Динамо» поддержали идею возвращения пива на стадионы: «Оно никак не влияет на безопасность»
232 ноября, 13:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости
1340 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Осасуну», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
1348 минут назад
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
50 минут назадСпецпроект
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» против «Виллы», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
3сегодня, 05:20
«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»
21сегодня, 04:43
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН» 
11сегодня, 03:39
Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»
20сегодня, 03:22
Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й
35вчера, 22:05
Черчесов получит 1 млн евро в случае увольнения из сборной Казахстана. Если тренера позовут в другую команду, компенсация аналогичная (Legalbet)
20вчера, 21:48
Пеп может продлить контракт с «Сити» до вердикта по 115 нарушениям – он не хочет оставлять команду в уязвимом положении. В клубе чувствовали, что Гвардиола уйдет, но атмосфера изменилась
20вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Бохум» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
10 минут назад
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
19 минут назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
55 минут назад
Президент «Урала» о назначении Шатова: «Пока дали ему четыре игры. До зимней паузы. Он знает изнутри, что происходит в команде» 
4сегодня, 05:46
«Брайтон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
2сегодня, 05:31
Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Алании», «Торпедо» сыграет с «Енисеем», «Балтика» против «Нефтехимика»
3сегодня, 05:00
«Динамо» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2сегодня, 04:53
«Ростов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
4сегодня, 04:28
Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев» 
3сегодня, 04:18
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 03:59