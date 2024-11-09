Гафин об уходе Милутиновича: «Помог «Динамо» настроить процедуры по восстановлению футболистов. С его помощью внедрили и используем Dynamo Lab»
С конца января 2021 года серб курировал научно-спортивное направление клуба.
— Андрея Милутинович больше не связан с «Динамо»?
— Нет. На данный момент он занимается собственными проектами.
— Как оцените его работу?
— Мы очень благодарны ему за совместную работу. Андрея помог нам настроить ряд процедур по восстановлению футболистов, по превентивной медицине.
Также с его помощью мы внедрили и используем Dynamo Lab — это продвинутая мини-клиника спортивной медицины, которой пользуются все футболисты структуры нашего клуба: от основного состава до женского клуба. Более того, Dynamo Lab пользуется бешеной популярностью среди спортсменов других видов спорта. И в этом есть заслуга Милутиновича, который привнес современные мировые технологии и помог внедрить их.
— Почему тогда контракт не был продлен?
— Стороны посчитали, что сейчас так правильно, — сказал глава совета директоров «Динамо».
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