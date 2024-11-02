В «Динамо» поддержали идею возвращения пива на стадионы: «Оно никак не влияет на безопасность»

В «Динамо» поддержали идею возвращения пива на стадионы.

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поддержал инициативу вернуть продажу пива на футбольные стадионы России.

– Считаю, что пиво надо обязательно возвращать на стадионы. Оно присутствует во многих других странах и никаким образом не влияет на безопасность или что-то подобное. Поэтому мы приветствуем инициативу с возвратом пива на стадионы.

– Многие считают, что пиво будет способствовать беспорядкам на стадионе.

– Не знаю, кто эти многие. Мы видели чемпионат мира в России, на котором было допущено пиво. По оценкам не этих «многих», о которых вы говорите, а болельщиков, как российских, так и со всего земного шара – это был самый лучший чемпионат мира, проводимый когда-либо. И он был с пивом!

– Убеждены, что на вашем стадионе будет порядок?

– Мы не видим ничего иного, поэтому мы и приветствуем такие инициативы», – сказал Гафин.