Гафин о Мостовом: «Александр просил Гусева о стажировке, главный тренер принял это. Будем рады видеть его в «Динамо»

В «Динамо» готовы принять Александра Мостового на стажировку.

56-летний специалист проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.

«Александр Мостовой попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошел стажировку в нашем клубе, наш главный тренер [Марцел Личка ] принял это.

Мы будем рады видеть его в нашем клубе. Это рутинная история, для нас в этом нет ничего особенного», – сказал председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин.