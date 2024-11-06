Гафин о Мостовом: «Александр просил Гусева о стажировке, главный тренер принял это. Будем рады видеть его в «Динамо»
В «Динамо» готовы принять Александра Мостового на стажировку.
56-летний специалист проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.
«Александр Мостовой попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошел стажировку в нашем клубе, наш главный тренер [Марцел Личка] принял это.
Мы будем рады видеть его в нашем клубе. Это рутинная история, для нас в этом нет ничего особенного», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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