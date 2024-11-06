Гафин о задаче «Динамо» в Кубке России: «Выиграть турнир»

В московском «Динамо» назвали задачу команды на сезон-2024/25.

«Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2) в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Почему, на ваш взгляд, команда играет так неровно? Хороший, результативный отрезок прерывается неудачей.

– Как и всегда, есть не одна причина, а комплекс причин. Начиная от организационных моментов и заканчивая тем, что футболисты показывают на поле. Ситуацию надо исправлять.

– В чемпионате есть четкое деление – на первую шестерку и остальных. Почему так, какие причины?

– От сезона к сезону ситуация плюс-минус похожая. Но к такому разделению приходим обычно чуть позже.

То, что это произошло сейчас, связываю с тем, что клубы верхней шестерки более стабильно берут свои очки, а не теряют, как это было, например, в прошлом сезоне.

– В Кубке не играет Тюкавин. Это означает, что у клуба есть разделение турниров, и приоритет отдается чемпионату?

– На сегодняшний день можно говорить, что Кубок – тот турнир, где футболисты, получающие меньше времени в РПЛ , получают этого времени больше.

– Какая у команды задача в этом розыгрыше Кубка?

– Выиграть турнир, – рассказал глава совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин.