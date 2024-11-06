4

Гафин о задаче «Динамо» в Кубке России: «Выиграть турнир»

В московском «Динамо» назвали задачу команды на сезон-2024/25.

«Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2) в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Почему, на ваш взгляд, команда играет так неровно? Хороший, результативный отрезок прерывается неудачей.

– Как и всегда, есть не одна причина, а комплекс причин. Начиная от организационных моментов и заканчивая тем, что футболисты показывают на поле. Ситуацию надо исправлять.

– В чемпионате есть четкое деление – на первую шестерку и остальных. Почему так, какие причины?

– От сезона к сезону ситуация плюс-минус похожая. Но к такому разделению приходим обычно чуть позже.

То, что это произошло сейчас, связываю с тем, что клубы верхней шестерки более стабильно берут свои очки, а не теряют, как это было, например, в прошлом сезоне.

– В Кубке не играет Тюкавин. Это означает, что у клуба есть разделение турниров, и приоритет отдается чемпионату?

– На сегодняшний день можно говорить, что Кубок – тот турнир, где футболисты, получающие меньше времени в РПЛ, получают этого времени больше.

– Какая у команды задача в этом розыгрыше Кубка?

– Выиграть турнир, – рассказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
Дмитрий Гафин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»
65сегодня, 15:31Фото
«Динамо» сыграет с «Амкалом» или 2Drots на «ВТБ Арене» 17 ноября
4сегодня, 08:40
Личка об 1:2 от «Локомотива»: «Монтес забивал как на тренировке, спокойно. Второй мяч – это индивидуальная ответственность»
22вчера, 20:30
«Локомотив» обыграл «Динамо» в 1-м матче 1/4 Кубка – 2:1. У Батракова две голевые
119вчера, 19:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»
618 минут назад
Неймар пропустит 4-6 недель из-за травмы бедра. Бразилец отыграл 43 минуты в 2 матчах после возвращения
1 минуту назад
«Рубин» не реализовал пенальти, назначенный за фол Дивеева на Рожкове. Тороп поймал мяч после удара Даку
1317 минут назад
«Рубин» и ЦСКА не забили в 1-м матче 1/4 Кубка – 0:0. Гол Чуни после ошибки Дивеева отменили из-за игры рукой, Тороп взял пенальти, назначенный за фол Игоря
2720 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА сыграл 0:0 с «Рубином»
50520 минут назад
В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава и баланса, клуб выйдет на рынок в январе (Marca)
4128 минут назад
Митрюшкин о тратах в месяц: «Не 30 тысяч точно – у меня ипотека, садик, кружки для дочери. Больше 100-150 выходит»
832 минуты назад
Гол «Рубина» в ворота ЦСКА отменили после ВАР. Чуни забил после ошибки Дивеева, но мяч попал ему в руку перед ударом
736 минут назад
Лалас о победе Трампа на выборах: «Это как если бы Роналду вернулся из Саудовской Аравии в «МЮ» и привел бы их к победе в АПЛ»
1844 минуты назад
Шансы «Интера» и «Арсенала» выглядят равными, а вы можете получить фрибет 4444 рубля за регистрацию от Лиги Ставок
45 минут назадРеклама
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Задача – посмотреть, пообщаться, что-то записать. Футбол прост – правила те же, мячи круглые. Приятно окунуться в эту атмосферу, хочется надеть бутсы»
18 минут назад
Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом». Хавбек «Вест Хэма» тыкал в лицо ван де Вена и Папа Матара Сарра
711 минут назадФото
Лига Европы. «Бешикташ» победил «Мальме», в четверг «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Галатасарай» – «Тоттенхэм», «Лацио» сыграет с «Порту»
416 минут назад
Креспо подал в отставку из «Аль-Айна» после разгрома от «Аль-Насра» Роналду в азиатской ЛЧ (Сесар Луис Мерло)
429 минут назад
Онана о тен Хаге: «Не всегда легко понять, почему уходит тренер. Мы много работали, пробовали все и очень старались, но это не сработало. Не выиграли достаточно матчей – все просто»
243 минуты назад
«Зенит» – «Ахмат». Клаудиньо, Педро, Кассьерра и Артур в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
644 минуты назад
Россия U21 проведет 3 матча в Бразилии. Россияне сыграют с молодежками «Флуминенсе», «Ботафого» и с основой «Сан-Кристована»
3сегодня, 16:45
Мареска о Палмере и Санчо: «Коул не тренировался вчера – надеемся, он вернется к матчу с «Арсеналом». Джейдон восстанавливается после болезни и ушиба на тренировке»
1сегодня, 16:32
Пономарев о дерби: «В поражении ЦСКА виноват тренерский штаб. Мойзес постоянно подключается в атаку и устает, поэтому проиграл Бонгонде в эпизоде с голом. Где были защитники?»
5сегодня, 16:30
Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»
5сегодня, 16:13