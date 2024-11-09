«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»
«Бавария» сделала запрос по Виктору Дьокерешу.
Мюнхенцы собрали информацию о форварде «Спортинга», но пока не начинали переговоры. «Бавария» планирует внимательно следить за 26-летним игроком сборной Швеции.
По данным Sky Sport, за последние несколько недель почти все европейские топ-клубы сделали запросы по Дьокерешу, чей трансфер оценивается в 63 млн фунтов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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