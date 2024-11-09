«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»

«Бавария» сделала запрос по Виктору Дьокерешу.

Мюнхенцы собрали информацию о форварде «Спортинга », но пока не начинали переговоры. «Бавария » планирует внимательно следить за 26-летним игроком сборной Швеции.

По данным Sky Sport, за последние несколько недель почти все европейские топ-клубы сделали запросы по Дьокерешу , чей трансфер оценивается в 63 млн фунтов.