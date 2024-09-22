«Барса» рассматривает Холанда, Дьокереша и Шешко на замену Левандовскому в будущем. Любого из них будет сложно купить из-за проблем клуба с финансами (Diario Sport)

«Барселона» начинает рассматривать кандидатов на замену Роберту Левандовскому.

Как сообщает Diario Sport, спортивное руководство клуба изучает рынок в поисках долгосрочной замены нападающему. В текущем сезоне поляк показывает хорошие результаты (4+2 в 5 матчах Ла Лиги ) и остается ключевым игроком команды, однако учитывается тот факт, что ему уже 36 лет и его действующий контракт истекает 30 июня 2026 года.

В связи с этим в клубе выделили трех потенциальных кандидатов для усиления атаки.

Во-первых, называется имя Эрлинга Холанда , который, как считается, может покинуть «Манчестер Сити» при определенных обстоятельствах. Однако его трансферная стоимость на данный момент неизвестна и, вероятно, будет начинаться от 175 млн евро. К тому же зарплата норвежца превышает 20 миллионов фунтов, уступая лишь доходам Кевина де Брюйне, одного из самых высокооплачиваемых игроков в Европе.

Во-вторых, клуб рассматривает Виктора Дьокереша , шведского нападающего, выступающего за «Спортинг ». Он начал сезон в Португалии, забив девять голов в семи матчах, что спровоцировало интерес к нему как «Барселоны», так и ряда клубов АПЛ , уже сделавших соответствующие запросы.

Третьим кандидатом считается Беньямин Шешко из «Лейпцига». В 21 год словенец уже отклонил предложение «Арсенала» и подписал с клубом контракт до 2029 года, намереваясь продолжить свое развитие в Бундеслиге. Однако подчеркивается, что он может рассматривать различные варианты на будущее, а «Барселона» может рассчитывать на этот вариант из-за хороших отношений с «Лейпцигом». К тому же сумма его трансфера составит около 65 миллионов евро, что намного более реалистично, чем покупка Холанда или Дьокереша.

Отмечается, что из-за финансового положения «Барсы» любой из этих трансферов будет сложно реализовать.