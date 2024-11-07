«ПСЖ» больше не хочет Дьокереша, хотя летом форвард «Спортинга» был в приоритете. Энрике опасается, что из-за суммы сделки давление на игрока станет слишком высоким

«ПСЖ» потерял интерес к Виктору Дьокерешу.

Le Parisien отмечает, что летом форвард «Спортинга» был приоритетной целью парижан, и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш делал запросы по футболисту «Спортинга».

Из-за того, что Луис Энрике не хотел этого трансфера, было решено не продолжать работу над сделкой. Несмотря на высокую результативность футболиста сборной Швеции в текущем сезоне, мнение главного тренера «ПСЖ » не изменилось. Он рассчитывает на возвращающегося после ноябрьской паузы Гонсалу Рамуша.

К тому же Энрике опасается, что высокая цена может негативно повлиять на уверенность Дьокереша в себе, повысить давление на него. В этом контексте проводятся параллели с Рандалем Коло-Муани и выступлениями француза в прошлом сезоне.

В «ПСЖ» сейчас считают, что приобретение форварда «Спортинга » слишком рискованное для всех сторон.

В этом сезоне Дьокереш забил 16 голов в 10 матчах лиги Португалии. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь .