«ПСЖ» больше не хочет Дьокереша, хотя летом форвард «Спортинга» был в приоритете. Энрике опасается, что из-за суммы сделки давление на игрока станет слишком высоким
Le Parisien отмечает, что летом форвард «Спортинга» был приоритетной целью парижан, и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш делал запросы по футболисту «Спортинга».
Из-за того, что Луис Энрике не хотел этого трансфера, было решено не продолжать работу над сделкой. Несмотря на высокую результативность футболиста сборной Швеции в текущем сезоне, мнение главного тренера «ПСЖ» не изменилось. Он рассчитывает на возвращающегося после ноябрьской паузы Гонсалу Рамуша.
К тому же Энрике опасается, что высокая цена может негативно повлиять на уверенность Дьокереша в себе, повысить давление на него. В этом контексте проводятся параллели с Рандалем Коло-Муани и выступлениями француза в прошлом сезоне.
В «ПСЖ» сейчас считают, что приобретение форварда «Спортинга» слишком рискованное для всех сторон.
В этом сезоне Дьокереш забил 16 голов в 10 матчах лиги Португалии. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.
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