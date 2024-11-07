  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» больше не хочет Дьокереша, хотя летом форвард «Спортинга» был в приоритете. Энрике опасается, что из-за суммы сделки давление на игрока станет слишком высоким
2

«ПСЖ» больше не хочет Дьокереша, хотя летом форвард «Спортинга» был в приоритете. Энрике опасается, что из-за суммы сделки давление на игрока станет слишком высоким

«ПСЖ» потерял интерес к Виктору Дьокерешу.

Le Parisien отмечает, что летом форвард «Спортинга» был приоритетной целью парижан, и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш делал запросы по футболисту «Спортинга».

Из-за того, что Луис Энрике не хотел этого трансфера, было решено не продолжать работу над сделкой. Несмотря на высокую результативность футболиста сборной Швеции в текущем сезоне, мнение главного тренера «ПСЖ» не изменилось. Он рассчитывает на возвращающегося после ноябрьской паузы Гонсалу Рамуша.

К тому же Энрике опасается, что высокая цена может негативно повлиять на уверенность Дьокереша в себе, повысить давление на него. В этом контексте проводятся параллели с Рандалем Коло-Муани и выступлениями француза в прошлом сезоне.

В «ПСЖ» сейчас считают, что приобретение форварда «Спортинга» слишком рискованное для всех сторон.

В этом сезоне Дьокереш забил 16 голов в 10 матчах лиги Португалии. Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Le Parisien
logoПСЖ
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoЛуис Энрике
logoРандаль Коло-Муани
logoВиктор Дьокереш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дьокереш как Холанд – мощный, атлетичный и нацелен на ворота. Возможно, он окажется в «Реале» – им нужен центрфорвард, Мбаппе не справляется». О′Хара о Викторе
14сегодня, 15:02
Дьокереш – игрок недели в ЛЧ. У форварда «Спортинга» хет-трик в матче с «Сити»
30сегодня, 14:33
«Бавария» хочет подписать конкурента Кейну. Дьокереш, Мармуш, Шешко, Опенда – в списке
23сегодня, 12:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Убытки «Ювентуса» за прошлый сезон – 199,2 млн евро. Задолженность за год сократилась почти на 100 млн – до 242,8
119 минут назад
Писарев о Дугласе в сборной: «Правильно ли сейчас считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться»
327 минут назад
Лига Европы. «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Галатасарай» – «Тоттенхэм», «Лацио» сыграет с «Порту»
2229 минут назадLive
Лига конференций. «Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» встретится с АПОЭЛ, «Динамо» Минск против «Легии»
229 минут назадLive
Кавазашвили о Сафонове: «ПСЖ» посадил его в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Матвей пошел туда, где есть голкипер сборной Италии»
429 минут назад
«Ее лицо как отшлепанная задница». Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке «МЮ»
4759 минут назадФото
Виталий Денисов о пиве: «Две-три бутылки после игры – ничего криминального. Но не надо перебарщивать, когда 10 – это уже другое»
17сегодня, 17:14
«Эй, «Реал». Может, мы и проиграли, но забили два гола». «Црвена Звезда» потроллила «Мадрид» после 2:5 от «Барсы» в ЛЧ
61сегодня, 17:03
Помните, в какой форме Буффон тащил за «Парму»? Проверим!
сегодня, 17:00Спецпроект
«Сопли на вентилятор наматывать не надо. Закон суров, но перед ним все равны». Экс-судья Егоров о бане Литвинова на 2 матча
29сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Педри о штрафах в «Барсе» при Флике: «В день матча больше. Не сработал будильник, я примчался красный, как помидор. У Хави было 5 000 евро за опоздание, а следующий штраф удваивался»
4 минуты назад
Семак о Глушенкове: «Скоро частично начнет работать в общей группе. Потихоньку восстанавливается, будем смотреть на его состояние»
13 минут назад
Колосков о дисквалификации Литвинова: «Наш КДК – один из самых справедливых в мире. Там подготовленные люди просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу»
1321 минуту назад
Фердинанд поздравил Де Хеа с 34-летием: «Как хорошее вино». Испанец опубликовал эмодзи сердца и старика в ответ
239 минут назад
АПЛ предложила поправки к правилам о сделках с ассоциированными сторонами, из-за которых был суд с «Сити». Если их примут, у клубов будет больше возможностей для спонсорства
240 минут назад
«Ювентус» интересуется Жегровой. Вингер «Лилля» и Косово отдал голевой пас в матче команд в ЛЧ
6сегодня, 17:09
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»
сегодня, 17:00Live
Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»
9сегодня, 16:59
«Роша вел себя очень нагло. Дисквалификация правильная. На стадионе много зрителей и детей, неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола». Гладилин про ЦСКА – «Спартак»
6сегодня, 16:33
Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»
9сегодня, 16:21