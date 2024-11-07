Меньян, Дэвис, Луис Диас, Дьокереш и Молина – в сборной 4-го тура ЛЧ
УЕФА представил символическую сборную 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В команду недели попали следующие футболисты:
– вратарь: Майк Меньян («Милан»);
– защита: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тило Керер («Монако»), Исак Хин («Аталанта»), Науэль Молина («Атлетико»);
– полузащита: Пьер Ле-Мелу («Брест»), Малик Тилльман (ПСВ), Николас-Геррит Кюн («Селтик»), Луис Диас («Ливерпуль»);
– нападение: Карим Конате («Ред Булл Зальцбург»), Виктор Дьокереш («Спортинг»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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