Черчесов получит 1 млн евро в случае увольнения из сборной Казахстана. Если тренера позовут в другую команду, компенсация аналогичная (Legalbet)
Стала известна сумма неустойки в контракте Станислава Черчесова.
По данным Legalbet, в контракте между Казахстанской федерацией футбола (КФФ) и Черчесовым прописан пункт о неустойке в обе стороны: если тренера захотят забрать в другую команду, то за него должны заплатить 1 млн евро. Если КФФ захочет с ним расстаться, то обязана заплатить аналогичную сумму в качестве компенсации.
Ранее стало известно об отставке президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.
Отмечается, что Черчесов знал о возможных изменениях в КФФ и был готов к ним. Тренер не был знаком с Барменкуловым и сам настоял на том, чтобы в его штабе были местные специалисты. По инициативе Черчесова в сборную был приглашен главный тренер молодежной команды Казахстана.
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