Романцев о Черчесове и сборной Казахстана: «Пока дела у него складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать!»

Олег Романцев высказался о шутке Станислава Черчесова про казахский язык.

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

– Как, на ваш взгляд, следует вести себя тренеру в ситуациях, когда его откровенно провоцируют журналисты?

– Вы правы, это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда.

Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников. Но наша профессия предусматривает обязательность публичного общения. И Стас знал, на что шел. Потому и ответил пытавшемуся поставить его в неловкое положение умнику в шутливой форме.

Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей.

И после раздутого на пресс-конференции скандала федерация поддержала Станислава, сообщив, что тот учит казахский язык. Значит, Стас попал к правильным людям. Не случайно сейчас Черчесов обратился к ним с рекомендацией проведения Казахстаном двух матчей со сборной России. Удачи тебе, Станислав Саламович! – сказал экс-тренер «Спартака».

После 4 туров в Лиге наций Казахстан замыкает таблицу Лиги B (группа 3).