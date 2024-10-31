Дивеев о сборной в крупных турнирах: «Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4. Сейчас команда сильнее, чем при Черчесове»
Игорь Дивеев считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф крупных турниров.
— Если бы современная сборная России участвовала в официальных турнирах, на что бы претендовала?
— Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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