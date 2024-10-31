Дивеев о сборной в крупных турнирах: «Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4. Сейчас команда сильнее, чем при Черчесове» 

Игорь Дивеев считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф крупных турниров.

— Если бы современная сборная России участвовала в официальных турнирах, на что бы претендовала?

— Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове , – сказал защитник ЦСКА.