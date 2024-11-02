Два аномальных дерби 2008-го: «Спартак» был фаворитом – и получил 1:5, ЦСКА с шансами выше на 40% – проиграл

Две главные неожиданности за один сезон.

Многие помнят серию «Спартака» без побед над ЦСКА в чемпионатах России – она длилась 7,5 лет и 18 матчей. Но в год последнего поражения и первой победы – это совпало в 2008-м – были аномальные коэффициенты и результаты, никак не соответствующие друг другу.

Тогда «Спартак» впервые за несколько лет считался фаворитом матча против ЦСКА – и сгорел 1:5. А в следующей игре получил самый большой за 20 лет коэффициент на победу – и выиграл!

Скорая отставка Газзаева, шансы «Спартака» на 4% выше – и разгром

Если зайти в архивы коэффициентов с 2003 по 2007-й, то можно отследить – в десяти играх неизменным фаворитом был ЦСКА, когда-то неявным, а когда-то – значительным. Но именно перед громкими 1:5 шансы на победу «Спартака» оценивались чуть выше, это произошло впервые за то время.

Итак, июль 2008-го, «Спартак» – ЦСКА в «Лужниках», 40% вероятности победы хозяев (2.51), 36% – гостей (2.81) . Разница небольшая – но сам факт: у «Спартака» лучший шанс прервать длинную серию без побед над ЦСКА.

В первых матчах после перерыва на Евро-2008 оба проиграли – «Спартак» уступил 1:3 «Тереку», ЦСКА – 0:2 «Динамо». «Спартак» шел четвертым, отставая на шесть очков от лидирующего «Рубина», ЦСКА – вообще девятым с -11 и двумя играми в запасе.

Но главное – за пару дней до дерби стало известно, что Валерий Газзаев покинет ЦСКА в конце сезона. Сам он объяснил: «Причиной моего решения стала элементарная человеческая усталость. ЦСКА в нынешнем составе выиграл все, что мог. И наступил момент, когда команде потребовались перемены». И вот почему ушел не тем же летом: «Евгений Леннорович [Гинер] попросил, чтобы я доработал с командой до конца нынешнего сезона».

Вероятно, на букмекеров повлияла не только эта новость, но и конфликт с Вагнером Лавом, который после замены в матче с «Динамо» просто ушел в подтрибунное помещение и за это нарвался на штраф, а потом даже был переведен в дубль.

На все это бразилец ответил в самом дерби – забил трижды за первый тайм. Милош Красич и Эркин Джанер добавили во втором тайме, между ними разместился гол Никиты Баженова, в трех мячах поучаствовал 18-летний Алан Дзагоев. 1:5 – самое крупное поражение «Спартака» в истории на тот момент. И еще это было первое дерби для Артема Дзюбы в РПЛ – он заменил за полчаса до конца Романа Павлюченко (раньше уже играл с ЦСКА, но в Суперкубке).

По итогам матча тренировавший «Спартак» Станислав Черчесов убрал в дубль Егора Титова, Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта. Команда не проиграла следующие пять матчей, включая кубковый, но потом последовали сокрушительные 1:4 от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов – и Черчесов был уволен.

ЦСКА же подзавис – сначала 3:3 с «Амкаром», а потом целых четыре матча без забитых голов. Но уже с середины августа ЦСКА набрал ход – и выиграл целых 19 из 22 оставшихся до конца сезона матчей во всех турнирах.

Проиграл из них всего два, один из которых – «Спартаку».

Разница в шансах – 40%, а победил большой коэффициент

К ноябрю «Спартак» уже пригласил Микаэля Лаудрупа, но стабильности в результатах не обрел – со скрипом прошел в квалификации Кубка УЕФА чешский «Баник», никак дважды подряд не мог выиграть в РПЛ.

ЦСКА к тому времени шел в лиге вторым, но за четыре тура уступал «Рубину» семь очков – шансов на чемпионство и так практически не было, но при поражении они становились бы микроскопическими. По версии букмекеров, такого произойти было не должно: 60% на победу ЦСКА (всего 1.68) и лишь 20% на успех «Спартака» (целых 5.04) .

Так низко шансы «Спартака» за последние два десятка лет – с 2003-го по 2024-й – в дерби точно не оценивались. Учитывая, что и раньше ЦСКА никогда не был столь же явным фаворитом в матчах против «Спартака», мы едва ли ошибемся, если предположим, что это вообще самый высокий коэффициент на его победу над ЦСКА в российской истории .

«Уверен, нам придется гораздо сложнее», – сказал Игорь Акинфеев перед игрой, сравнивая ее с 5:1 в первом круге. При этом ЦСКА создал массу моментов, в три раза превзошел соперника по ударам (19:6), но проиграл из-за гола Баженова, которому ассистировал Владимир Быстров. В конце красную карточку за плохое поведение получил Юрий Жирков – она сложилась из двух желтых за стычки с лайнсменом и главным судьей.

«Наконец-то «Спартак» выиграл, – иронизировал Газзаев. – Матч мне понравился. Настрой у нашей команды был хороший, но, чтобы выигрывать, надо реализовывать моменты. «Спартаку», наверное, немного повезло». «У ЦСКА, пожалуй, голевых моментов было даже больше», – согласился Лаудруп.

Серия прервалась, а чемпион определился на следующий день – «Рубин» обыграл в Раменском «Сатурн» при 9000 болельщиков и впервые в истории выиграл золото чемпионата страны.

Еще один крупный коэффициент сыграл через три года

На старте переходного сезона РПЛ ЦСКА принимал «Спартак» в конце апреля 2011 года. Тогда после шести туров ЦСКА был лидером по потерянным очкам – да, отставал на два набранных от «Зенита», но имел игру в запасе.

«Спартак» же дошел до четвертьфинала Лиги Европы, но застрял на 11-м месте в РПЛ, при этом от первого находился на расстоянии в две победы. А после пяти матчей внезапно располагался вообще на последнем. Именно тогда запомнилась шуточная фраза Сергея Семака про вырезанную таблицу .

ЦСКА давали 55% вероятности победы (1.83), «Спартаку» – 23% (4.27). Похожие показатели в сравнении с осенью 2008-го.

Матч никаким зрелищем не побаловал – очень вязкая и сложная игра, в которой команды даже 15 ударов на двоих не нанесли. Все решил точный удар Ари за 12 минут до конца – «Спартак» выиграл 1:0. Снова минимальные, казалось бы, шансы перед матчем – и снова победа.

Как дальше распределялись коэффициенты по дерби – часто очень близкие друг к другу с минимумом перекосов

Вообще, если взять 34 матча, которые команды провели после окончания спартаковской серии без побед в 2008 году, то увидеть в них коэффициенты меньше двойки и больше четверки можно было всего несколько раз.

Осенью 2010-го победа ЦСКА оценивалась в 1.82 – и он выиграл 3:1, дальше было дерби-2011 с голом Ари, а еще – встреча весной 2016-го, где на ЦСКА давали 1.86, а на «Спартак» – 4.17, тогда единственный мяч забил Ахмед Муса.

А если выделить игры с победными коэффициентами от тройки, то их было пять. Две пришлись на сезон-2009 – «Спартак» выиграл летом с 3.02 (первое дерби Валерия Карпина), ЦСКА осенью – с 3.29 (ошибка Сослана Джанаева). Через пять лет «Спартак» победил с 3.34 (первое дерби Мурата Якина), еще через три года – с 3.16 (первое дерби на новом стадионе ЦСКА в чемпионский сезон «Спартака»).

Последний пример – апрель 2022-го с успехом «Спартака» за 3.15 в гостевой игре против ЦСКА на Кубок.

Всего же за последний 21 год можно найти 46 дерби с коэффициентами. По ним в 35 фаворитом считался ЦСКА и только в 11 – «Спартак».

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Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Антон Денисов; Igor Kritskiy/Global Look Press