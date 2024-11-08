Бахтиер Зайнутдинов: «Уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Здесь больше играют на атаку, болельщики требовательные, хотят шоу»
Бахтиер Зайнутдинов сравнил Мир РПЛ и чемпионат Турции.
– Какой чемпионат сильнее? Турции или РПЛ?
– Каждый чемпионат силен по-своему. В Турции он более открытый, здесь больше играют на атаку, так как болельщики очень требовательные, хотят шоу на поле. Большинство команд действует в четыре защитника.
Думаю, уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Имею в виду ведущие команды — «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ». Эти клубы покупают именитых футболистов, звезд, – сказал футболист «Бешикташа».
Опубликовано: Sports
Источник: «Известия»
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