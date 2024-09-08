Черчесов перед Словенией: «Подскажите, на каком базаре продается дух победителя, сразу куплю. Посмотрю оптически на нашу тренировку, а медицина доложит о готовности игроков – зачем ротация для ротации?»

Теги Станислав Черчесов сборная Норвегии по футболу Сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался перед игрой со Словенией в Лиге наций.

– У сборной Казахстана есть своя специфика, при всех главных тренерах. Команде сложно играть каждые три-четыре дня, потому что есть логистика, очень сложный график. И ожидаете ли вы завтра в связи с этим какую-то ротацию по нескольким позициям?

– Сегодня я посмотрю оптически на нашу тренировку, а медицина позже доложит о готовности футболистов. Мы будем исходить от этого. У нас есть вечер и завтрашний день, чтобы побеседовать с футболистами.

О грандиозных планах я вам не расскажу. Некоторые футболисты играют много в своих клубах, другие меньше. Посмотрим, что нам скажут по Бахтиеру, он давно не играл. Могут быть изменения в составе, зачем делать ротацию для ротации? Все готовятся и стремятся играть. Есть специфика футбола, поэтому не бывает такого, что одни и те же футболисты играют постоянно.

– Насколько правильно радоваться ничьей в матче против Норвегии? Для выхода в финальную часть ЧМ нужен дух победителя. Что делается в этом направлении?

– Вы как-то далеко заглядываете. Мы еще не думаем о чемпионате мира. Подскажите, на каком базаре продается дух победителя. Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры, – отметил главный тренер сборной Казахстана.

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31 комментарий
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Черчесов смотрит оптически, а слушает акустически.
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на усатом базаре.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
С кайфом
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Не знаю, где продается дух победителя, но радость от победы можно приобрести только на Никольской
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Привсем моем уважении к казахским игрокам, но эти понты им только мешают. Какой чм? О чем думают эти журналисты вообще?
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Кстати нормально отвечал на идиотские вопросы.
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Да, стоят друг друга. Один про знаменитый дух победителей от сборной Казахстана, другой смотрит оптически.
Какая чушь.
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И не посмотрю оптически, а обработаю информацию светового сигнала сетчаткой глаза!
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Посмотрю оптически посредством зрительных органов
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"Покажите мне базар и начну продавать шашлык"
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Ответ Do you know?_1116343357
на усатом базаре.
))
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Ответ По Жизни
когда успокоишься? здесь про реал нет ничего.
Он как чердак, в любом первенстве водокачки вспоминает итальянский футбол.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
когда успокоишься? здесь про реал нет ничего.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
попкой)
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Как Газаев.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
обонятельно-обаятельно))
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Стас через оптический прицел!
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Ответ Н.Ф.
Черчесов смотрит оптически, а слушает акустически.
Комментарий удален модератором
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Как дзагоев и еременко.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Мифически🤭
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Вот читаю и понимаю,что соскучился по этим "пафосно-витиеватым" интервью от Черчесова,жду продолжения про воинов и сынов отчества)))
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Твои казахстанские бисты будут играть много туров осенью: у них почти все июльско-августовские игры перенесены на осень, из-за еврокубков. Тогда и активная ротация пригодится, чтобы не потерять Тагыбергена или Чеснокова
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На базар-вокзале. Й
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Стас следит за базаром получается )))
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Комментарий удален модератором
набор слов, лучше бы по-дагестански сказал с переводом
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