Черчесов перед Словенией: «Подскажите, на каком базаре продается дух победителя, сразу куплю. Посмотрю оптически на нашу тренировку, а медицина доложит о готовности игроков – зачем ротация для ротации?»
Станислав Черчесов высказался перед игрой со Словенией в Лиге наций.
– У сборной Казахстана есть своя специфика, при всех главных тренерах. Команде сложно играть каждые три-четыре дня, потому что есть логистика, очень сложный график. И ожидаете ли вы завтра в связи с этим какую-то ротацию по нескольким позициям?
– Сегодня я посмотрю оптически на нашу тренировку, а медицина позже доложит о готовности футболистов. Мы будем исходить от этого. У нас есть вечер и завтрашний день, чтобы побеседовать с футболистами.
О грандиозных планах я вам не расскажу. Некоторые футболисты играют много в своих клубах, другие меньше. Посмотрим, что нам скажут по Бахтиеру, он давно не играл. Могут быть изменения в составе, зачем делать ротацию для ротации? Все готовятся и стремятся играть. Есть специфика футбола, поэтому не бывает такого, что одни и те же футболисты играют постоянно.
– Насколько правильно радоваться ничьей в матче против Норвегии? Для выхода в финальную часть ЧМ нужен дух победителя. Что делается в этом направлении?
– Вы как-то далеко заглядываете. Мы еще не думаем о чемпионате мира. Подскажите, на каком базаре продается дух победителя. Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры, – отметил главный тренер сборной Казахстана.
Какая чушь.
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